Житель Тюменской области приревновал брата к сожительнице и убил его

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Аромашевского района, обвиняемого в причинении смертельных травм своему брату. Преступление произошло 18 октября 2022 года. Между мужчинами произошел конфликт на почве ревности.

– После совместного распития с родственником алкоголя фигурант ушел в магазин за добавкой. Вернувшись, он увидел, что брат проявляет интерес к его сожительнице. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и тела, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Пострадавший скончался от полученных травм в больнице. Следователи собрали доказательную базу, а уголовное дело передали в прокуратуру и суд.