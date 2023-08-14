В День Тюменской области малыши бесплатно прокатятся на каруселях

Время работы аттракционов может быть изменено из-за погодных условий. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня, 14 августа, в семейном парке развлечений на Цветном бульваре, по инициативе администрации парка, малыши и дети смогут бесплатно прокатиться на аттракционах. В рамках праздника в честь дня рождения Тюменской области городской парк культуры и отдыха будет бесплатно катать посетителей на каруселях, об этом сообщается на его сайте.

– Уважаемые жители и гости Тюменской области! В понедельник, 14 августа, наш парк дарит бесплатное катание на семейном аттракционе «Али-Баба» и детском аттракционе «Клоун». Бесплатно прокатиться можно будет с десяти часов утра до шести часов вечера, – рассказали в парке культуры и отдыха.

Кроме того, время работы аттракционов может быть изменено из-за погодных условий. Во вторник, 15 августа, на билеты будут действовать скидки до 30%, информацию о них можно получить в кассах.

Ранее редакция «КП» озвучивала афишу праздника в честь основания Тюменской области 79 лет назад.