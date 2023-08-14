Популярные в Тюмени и ХМАО полуфабрикаты индейки производили из неизвестного сырья

Фото: Россельхознадзор Тюменской области.

Популярные в Тюмени и ХМАО полуфабрикаты производили из неизвестного сырья. С помощью ФГИС «Меркурий» в августе специалисты выявили факты введения в оборот мяса и субпродуктов индейки без указания информации об используемом сырье.

– Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий» установлено, что предприятием ООО «Абсолют-Агро» было произведено мясо и субпродукты индейки без указания информации об используемом сырье, а также о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. Так, уполномоченными лицами ООО «Абсолют-Агро» оформлены транзакции переработка/производство без указания информации о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и используемом сырье при производстве продукции, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Тюменской области.

Также специалисты обнаружили печень индейки, произведенной без указания сырья, из которого она выработана. Продукция была произведена под названием «Привет паштет». За допущенные нарушения двум уполномоченным лицам ООО «Абсолют-Агро» был ограничен доступ во ФГИС «Меркурий», а предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Собранная информация передана в Роспотребнадзор по Тюменской области.