Фото: Telegram-канал «Пожарочка онлайн».

В Тюменской области ищут 89-летнего пенсионера Орифдона Юльчиева. Пожилой мужчина вышел из дома в поселке Кунчур Нижнетавдинского района в воскресенье, 13 августа 2023 года, и пропал. Больше он на связь с родными и близкими не выходил. Волонтеры предполагают, что пенсионер мог уйти в лесной массив и там потеряться.

Фото: Telegram-канал «Пожарочка онлайн».

Приметы Орифдона Юльчиева: ростом 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, а глаза карие. В момент исчезновения пенсионер был одет в оранжевую футболку, черные спортивные штаны, черные галоши с мехом.

Фото: паблик «ЛизаАлерт» Тюменская область в социальной сети ВКонтакте.

Ранее редакция «КП» рассказывала о том, что в Тюменской области продолжают бесследно исчезать люди. Еще в июле пугающие сообщения о пропаже жителей прокатилась по городу, а сейчас эта волна охватила еще и область, крупные города региона, такие как Ишим и Тобольск. Родственники бьют тревогу и пытаются по кусочкам собрать картину происходящего, а остальные напуганы, ведь большинство пропавших – здоровые, сильные и взрослые мужчины.