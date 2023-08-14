На тобольских туристов до 2040 года потратят 37 млрд рублей

Источником финансирования станет не только региональный бюджет, но и федеральные субсидии. Фото: Татьяна Коркина

На тобольских туристов потратят 37 миллиардов рублей. Эти деньги собирают на развитие туризма в городе. Тобольск 200 лет славится своими храмами и является духовной столицей Сибири. Это один из значимых и важных городов для России. Ежегодно здесь бывает большое количество туристов, поэтому не удивительно, что власти города хотят вложить денежные средства в развитие туризма.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, сейчас у властей есть несколько идей, который они хотят воплотить в жизнь в рамках развития Тобольска. Он добавил, что для реализации задуманного нужны вложения, предположительно, 37 миллиардов рублей.

Источником финансирования станет не только региональный бюджет, но и федеральные субсидии, а также частные вложения.

– Создание туристической инфраструктуры ложится на государство. Бизнес же создает уникальные объекты, наполняет их и делает качественными и интересными, чтобы они отличались от того, что есть в стране, – добавил Андрей Пантелеев.

Ранее редакция рассказывала о том, каким станет Тобольск к 2040 году.