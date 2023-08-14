На Энергетиков, 57 в Тюмени сгорело трехэтажное здание с офисами

Фото: Паблик Тюмень.

На Энергетиков в Тюмени сгорело здание с офисами. Ранним утром в понедельник, 14 августа 2023 года, произошел пожар в доме на улице Энергетиков, 57, строение один. Первые сообщения вместе с видеокадрами с места события появились в социальных сетях. На них хорошо видно, как здание охватило огнем. Рядом с домом стоят машины скорой помощи и сотрудники Главного управления МЧС.

Пожар произошел в офисном здании на улице Энергетиков, 57, строение один. Сотрудники МЧС смогли добраться на место происшествия, когда огонь охватил три этажа здания, рассказали редакции «Комсомольская правда» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

— В тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 33 человека личного состава. Огонь ликвидировали в 5:25. Погибших нет, — заявили в ведомстве.

Причину возгорания выяснит дознаватель, как и размер причиненного ущерба. В пожаре пострадал один человек, сообщили журналисту в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Однако пациент отказался от госпитализации, помощь врачи оказали ему на месте ЧП. О причинах такого поведения человека тоже неизвестно.

— Вызов поступил 14 августа в 4:57, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 5:08. После осмотра и оказания помощи пациент отказался ехать в больницу, — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее «КП» писала, что 26 апреля в Тюмени на улице Воровского в жилом многоквартирном доме произошел пожар, огонь начался на балконе пятого этажа, а потом пламя перебросилось на кровлю здания. Спасателям удалось сначала локализовать, а потом и ликвидировать пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 38 человек из многоэтажного дома на улице Воровского, 21.

Предварительно огнем были повреждены одна квартира и три балкона, кровля пострадала по всей протяженности дома. Погорельцев заселили в гостиницы «Малахова» и «Заречный», некоторым предоставили маневренное жилье.