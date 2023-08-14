В Тюменской области ударит мощная 30-градусная жара. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменскую область под конец лета вернется мощная жара, но ненадолго. Как передает сервис визуализации погодных условий «Вентускай.ком», ближайшие дни в регионе не будут жаркими.

До среды, 16 августа 2023 года, температура воздуха в городе и области едва ли превысит +20 градусов Цельсия. Однако уже с четверга, 17 августа 2023 года, будет все жарче. В четверг в Тюмени и южной половине ожидается +25 градусов, в пятницу +27, на севере будет чуть прохладней.

Уже в субботу, 19 августа 2023 года, в Тюменской области ударит жара свыше +30 градусов. Она продержится и в первой половине воскресенья, 20 августа, но лишь в южных районах региона. В понедельник, 21 августа 2023 года, жара уйдет из региона, уступив более прохладным +15…+20 градусам.

Отметим, в понедельник, 14 августа, в Тюменской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с, температура ночью +3...+8, в приземном слое местами заморозки до -0...-2, днем +17...+22, в крайних юго-западных районах потепление до +27.