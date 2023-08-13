Как тюменцам правильно хранить чеснок в домашних условиях

Опытная дачница для тюменцев перечислила лучшие способы хранения озимого чеснока. Фото: Татьяна Коркина

Дачники в Тюменской области рассказали, как хранить чеснок зимой. Обычно урожай огородники собирают с грядок в первой половине августа. Опытная дачница Инна Опалых дала несколько советов, как правильно хранить чеснок дома.

Лучшей тарой для хранения чеснока, по заверениям дачницы, будет картонная или деревянная коробка. Ее следует поставить в сухой и хорошо проветриваемый подвал и погреб. В этом помещении температура воздуха не должна быть не ниже –5 и не выше +3 градусов при влажности 50-80%, пишет «Мегатюмень».

– Если в подвале будет слишком сухо, то чеснок начнет гнить. Она также посоветовала не класть чеснок с другими овощами. Кроме лука – вот он с ним как раз «ладит», - пояснила Инна Опалых.

Кроме того, перед помещением на хранение следует тщательно отобрать хороший чеснок – от подгнивших головок нужно избавиться, иначе «болезнь» перекинется на другие, и к началу весны вы останетесь ни с чем.