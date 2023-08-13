Лето – это самый востребованный период, но подрабатывать школьники могут с 14 лет. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области ежедневно трудоустраиваются почти 20 тысяч подростков. Лето – это самый востребованный период, но подрабатывать школьники могут с 14 лет.

По словам директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, работать они могут не более четырех часов в день. Есть и другие ограничения по протяженности трудовой недели, особенность при заключении трудового договора, требуется письменное согласие родителей.

- Несовершеннолетние с 14 лет могут обращаться в службу занятости. Специалисты будут помогать трудоустроиться не только летом, но и в течение всего года, в свободное от учебы время, - отметил Александр Сидоров.

Дети могут найти подходящую работу самостоятельно или на портале «Работа России» в разделе вакансий.