В Тюмени 13 августа отметили Международный день левши

Он посвящен людям, которые предпочитают в повседневных делах пользоваться левой рукой. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени отмечают Международный день левши. Необычный праздник отмечается 13 августа 2023 года. Он посвящен людям, которые предпочитают в повседневных делах пользоваться левой рукой. Это проявляется, когда по всем двигательным функциям у человека прослеживается доминантность одной руки. Именно левая является ведущей. В таких случаях лужку, ручку, карандаш и бытовые приборы человек берет именно в левую руку, пишет «Тюменская область сегодня».

– Это внешние проявления того, что правое полушарие мозга взяло на себя функцию ведущего в обеспечении произвольных движений человека, – объяснила ведущий психолог Регионального центра «Семья» Александра Ставрова.

Специалисты заявляют, что леворукость не является отклонением от нормы. Загадка кроется в специфической мозговой организации психической деятельности левшей. На роль главного исполнителя претендуют правое полушарие и подкорковые структуры мозга, которые у левшей работают в синхронном режиме с передними (лобными отделами коры головного мозга). Другими словами, когда ведет правое полушарие, и лобные отделы головного мозга проявляется леворукость – это нормально.