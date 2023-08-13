В ГИБДД подвели итоги сплошных облав на тюменцев

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В воскресенье, 13 августа 2023 года, в пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили о проведении сплошных проверок водителей на тюменских дорогах.

Как пояснили в ведомстве, мероприятие носит регулярный характер и направлено на предупреждение ДТП с их участием. Речь идет о двух направлениях работы: разъяснительная – как с водителями, так и хозяевами тех или иных маршрутов, а также непосредственная диагностика на месте состояния машин.

«Сплошная проверка» водителей на трезвость прошла 12 августа на улице Дембовской у дома №5 в Тюмени. За 2 часа мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проверены 119 водителей, выявлено семь нарушений ПДД: четыре водителя управляли автомобилями с незаконной тонировкой стекол, два нарушили правила перевозки детей-пассажиров, одно нарушение правил использования ремней безопасности.

Вместе с тем, как проясняют в правоохранительных органах, в приоритете предотвращение пьяной езды и опасного лихачества среди водителей.