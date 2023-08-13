Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Жительница Тюмени София Цымбал стала серебряным призером Кубка России по парашютному спорту в дисциплине «Аэротруба Акробатика вертикальная – четверки». На сегодняшний день спортсменка выступает в составе сборной команды Свердловской области.

Напомним, первый в истории чемпионат мира в аэротрубе прошел в 2015 году, а с 2017 года аэротрубные дисциплины официально признаны министерством спорта России и включены во Всероссийский реестр видов спорта. «Аэротруба Акробатика вертикальная – четверки» - это дисциплина, в которой четыре спортсмена за 35 секунд должны построить в заданном порядке в вертикальной плоскости наибольшее количество определённых правилами фигур.

София Цымбал – единственная спортсменка в Тюменской области, которая выполнила норматив мастер спорта международного класса по парашютному спорту в дисциплине аэротруба. Девушка выступает в составе единственной в мире вертикальной четверки, где все члены команды – девушки в возрасте до 18 лет.