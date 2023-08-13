Фото: Морфология улиц | Тюмень.

Первый иностранный арт «Морфологии улиц» от художника из Испании появится в Тюмени. Рисунок нанесет художник из Барселоны Жауме Молера. Он уже закончил рисовать свою работу — мурал размером 8х10 метров появился на фасаде дома №29 на улице Ленина.

— На рисунке изображены фрукты в стиле, близком к абстракционизму. Конечно, здесь есть определенный смысл, но мне нравится, когда люди видят что-то свое, поэтому я не люблю раскрывать идею работы. Я был в нескольких городах России, пока путешествовал на поезде. И я просто влюбился в Тюмень. Город выглядит красиво, богат культурно, но важнее всего местные жители. Я встретил восхитительных и невероятных людей и чувствовал себя очень комфортно. Я очень хочу однажды вернуться сюда снова, — отметил Жауме Молера.

Мурал от иностранного художника появится в Тюмени этим летом. Среди уже готовых работ инсталляция из нитей, созданная методом вязания и вышивки, от уральской художницы Ульяны Розиной на заборе у Володарского, 24, мурал на Северной, 11 от художника из Санкт-Петербурга Максима Имы, рисунок в виде тюменского ковра высотой более 24 метров от художницы Александры Мельниковой, пишет «Мегатюмень».