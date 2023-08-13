В Тюмень и область после похолодания придет мощное потепление. Фото: Виктория Гаврик

Погода готовит жителям Тюмени и области один сюрприз за другим, следует из прогноза синоптиков. Так, несколько дней по-настоящему осенней погоды уже в четверг, 16 августа 2023 года, судя по прогнозу, сменятся 30-градусной жарой. Метеорологи предвещают на 14 часов днем во вторник, 15 августа, стремительное потепление до +26 градусов Цельсия.

С 16 августа, согласно данным Гисметео, температура в регионе начнет ежедневно повышаться, а мощное потепление наступит, судя по прогнозу, в пятницу. В этот день сервис погоды обещает по Тюмени и области от +22 до +30 градусов.

На следующие выходные синоптики обещают дожди. В субботу ночью, 19 августа, столбики термометров опустятся до +18, а днем поднимутся до +28 градусов. В воскресенье похолодает: ночью +16 градусов, а днем +22.