Опытная дачница дала рекомендации по сбору репчатого лука в Тюменской области.

Дачники в Тюменской области приступили к сбору репчатого лука. По мнению Нины Петровы, обрезать репчатый лук в регионе лучше всего во второй половине августа.

- Недели за две до уборки грядки прекратите поливать, а зеленое перо пригните к земле, чтобы быстрее подсохла корневая шейка. Когда это случится, тогда лук выдерните из гряды и обрежьте корни и перо. На просушку его кладут в ящики в один ряд и ставят их в проветриваемое помещение, например, на чердак на даче. Можно ботву не обрезать, а заплести в косы, - отмечает опытная дачница Нина Петрова.

Репчатому луку достаточно три дня под солнцем, чтобы он хорошо просох, пишет tmn.aif.ru.