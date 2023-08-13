В Тюмени 14 августа стартует последний этап опрессовок. Фото: Виктория Гаврик

В понедельник, 14 августа 2023 года, стартует седьмой и завершающий этап гидравлических опрессовок. В сотне домах Тюмени временно исчезнет горячая вода. Работы на сетях теплоснабжения продлятся две недели. Согласно утвержденному плану, на период с 14 по 27 августа 2023 года горячее водоснабжение прервется в домах на 48-ми улицах города.

Фактически под отключение подпадает территория пяти микрорайонов: Восточного, Ново-Патрушево, Суходолья, Тюменской Слободы и Войновки.

Наиболее значительное число домов, остающихся без горячей воды, можно заметить на улицах 30 лет Победы, Моторостроителей, Народная, Майский проезд, Стахановцев проезд, Моторостроителей, Монтажников, Николая Федорова, Дмитрия Менделеева, Раушана Абдуллина, Николая Зелинского, Суходольская, Василия Гольцова, Михаила Сперанского, Прокопия Артамонова, Евгения Богдановича, Станислава Карнацевича, 2-й Степной переулок, 3-й Степной переулок, 4-й Степной переулок, 5-й Степной переулок, 6-й Степной переулок, 7-й Степной переулок, 8-й Степной переулок, Московский тракт, Тимирязева, Пермякова, Николая Семенова, Боровская, Космонавтов, Станционная, Таллинская, Широтная, Энергостроителей, Павла Шарова, Федюнинского, Валентины Трофимовой, Константина Посьета, Червишевский тракт, Кубанская, Гастелло, Александра Протозанова, Фармана Салманова, Ледниковый проезд, Московский тракт, Бориса Житкова, Линейная, Николая Ростовцева.

С полным списком домов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что отключения горячей воды в текущем сезоне стартовали 15 мая 2023 года.