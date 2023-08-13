Житель Тюмени, который оскорблял кавказцев в Сети, стал жертвой нападения на улице

Фото: группа «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Тюмени Вячеслав Ольховский стал жертвой нападения на улице. В социальной сети «Друг Вокруг» треш-стример оскорбительно высказался о мусульманах и представителях народов Кавказа, а также Центральной Азии, обозвав их нецензурными словами. В прямом эфире блогер прошелся и по матерям кавказцев. Конфликт начался между Вячеславом Ольховским и человеком под ником Mr. Credo.

Брань в отношении людей определенной религии и национальности шла на протяжении всего прямого эфира. Зрителей данный факт возмутил. Фрагмент видеозаписи стрима попал в интернет. После этого полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео. Оперативники инициировали проверку и установили личность треш-блогера. Однако на этом история не закончилась.

На Вячеслава накануне было совершено нападение, сразу после того, как инцидент стал известен общественности. Блогера избили на улице неизвестные люди. Мужчина получил множественные ушибы и перелом отростка позвонка. Тюменец написал заявление в полицию. В пресс-службе УМВД редакции рассказали, что заявление поступило в отдел полиции №5.

— Заявление поступило в отдел полиции № 5. Личность одного из нападавших уже установлена. Участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, стримершу Жади закрыли в СИЗО за угрозы в адрес несовершеннолетнего сына в прямом эфире. Блогер угрожала ребенку, кричала, что убьет его и даже нападала с кулаками. Жительница Тюмени пробудет в СИЗО до 10 сентября 2023 года. Ее детей, двенадцати и четырех лет, изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, где они будут находиться до выяснения всех обстоятельства произошедшего.