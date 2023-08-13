На тюменской Объездной водитель самосвала не успел затормозить и влетел в два автомобиля

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

На 39-м километре Объездной трассы в сторону Тобольского тракта случилась страшная авария. Трагедия произошла в субботу, 12 августа 2023 года. На магистрали столкнулись самосвал HOWO, большегруз MAN, стоящий на обочине, и две легковушки — Kia и Mazda.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

— На этом участке около 13:00 было затруднено движение. Сотрудники ГИБДД оформляли другое ДТП. В это время шел груженный песком самосвал HOWO. По предварительным данным, его водитель не успел затормозить. Сначала он въехал в стоящий рядом самосвал. Самосвал после столкновения въехал в Kia и Mazda, — сообщили редакции «КП» в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Оперативники уточнили, что водителя большегруза госпитализировали в отделение больницы. Кроме того, травмы получил водитель иномарки KIA.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени в субботу, 12 августа, произошло ДТП, где погибли три человека. Оказалось, что одной и погибших нет и 18-лет - это школьница, приехавшая погостить к бабушке в село Онохино. Минувшим вечером она отпросилась в гости к друзьям, и компания уехала отдыхать на одну из баз отдыха на Червишевском тракте. С утра, возвращаясь в Онохино, автомобиль с молодыми людьми попал в ДТП.