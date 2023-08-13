Уникальные операции по пересадке сердца и печени проводят в тюменской больнице №1. Фото: Татьяна Коркина

Уникальные операции по пересадке сердца и печени проводят в тюменской больнице №1. Трансплантологии, как спасительному методу лечения для сотен тысяч жизней, чуть больше 50 лет. Сегодня в России выполняются многие виды трансплантации, не является 100% противопоказанием для вмешательства даже онкология.

Хирурги областной больницы №1 провели почти 130 трансплантаций почки, пять операций по пересадке печени и четыре – сердца. Например, 13 августа в учреждении провели пересадку почти 42-летнему жителю Тобольска.

— Сама операция прошла штатно, но ей предшествовала сложная подготовка. Диагноз пациента - поликистоз почек - врождённое заболевание, связанное с образованием многочисленных кист. В данном случае перед трансплантацией обе почки пришлось удалить, — пояснили врачи.

На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию и восстановление. В Тюменской области сейчас 70 человек ждут донорскую почку. Печень станет спасением для 23 жителей региона, для 11 нужно сердце. Все эти пациенты внесены в лист ожидания Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.