В Тюменской области построят экобиостанцию за 9,5 млн рублей

Фото: общественное детское движение «ЧИР».

В Тюменской области построят экобиостанцию, где дети и взрослые познакомятся с видовым разнообразием региона. Модульные дома возведут в Нижнетавдинском районе, рассказали в общественном детском движении «ЧИР». На строительство экобиостанции потратят около 9,5 миллиона рублей.

Проект «Экобиостанция ЧИР» одержал победу в номинации «Берегите планету». По словам специалиста проектной деятельности ТООДД «ЧИР» Натальи Кискиной, на территории Нижнетавдинского района определен ареал, внутри которого будут возведены модульные дома с тем, чтобы экологическое образование проводилось круглогодично. Там встречаются краснокнижные растения и животные, к примеру, орлан белохвостый, и вообще, территория весьма интересна с точки зрения экологии.

Планируется максимально бережно (капитальных построек возводиться не будет) проложить экологические маршруты, которые будут интересны и детям, и взрослым. Таким образом, появится возможность, помимо детского, развить в регионе и семейный туризм.

Движение давно сотрудничает с вузами региона, именно на базе экобиостанции студенты и аспиранты могут наработать материалы для исследований.