В Тюмени на концерт «Иванушек International» 14 августа могут закрыть вход

Фото: Иванушки International / ВКонтакте.

В Тюмени на концерт «Иванушек International» могут закрыть вход. Желающих не пустят, если на площади 400-летия соберется более 40 тысяч человек. Концерт состоится в понедельник, 14 августа, в центре города. Об этом рассказали организаторы мероприятия в социальных сетях. По их словам, на такую меру им придется пойти из-за чрезмерного количества зрителей. Площадь 400-летия рассчитана только на 40 тысяч человек.

— Если почувствуем, что людей явно больше вместимости площади, то вход закроем. Там реальная вместимость в районе 35 тысяч, ну 40 максимум, поэтому приходите заранее, — пояснили в соцсетях предприниматели.

В 2023 году тюменцев ожидает концертное выступление популярной группы с фантастическим звуком, сравнимым с концертами рок-звезд в Лужниках. Звуковое оборудование будет привезено из другого региона.

Концерт начнется в 20:00 и продлится до 10 часов вечера. Мероприятие организовано в честь дня рождения Тюменской области. В этом году региону исполняется 79 лет.

Ранее мы рассказывали о том, какие мероприятия ожидают тюменцев по всей области с 14 по 20 августа.