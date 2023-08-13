Предприниматель Надежда Золотарева из поселка Голышманово организовала для селян курсы красоты

Она разработала социальный проект и обучает женщин парикмахерскому искусству. Фото: Виктория Гаврик

Индивидуальный предприниматель Надежда Золотарёва из посёлка Голышманово организовала для селян курсы красоты. Она разработала социальный проект «Красивые люди» и обучает женщин парикмахерскому искусству, оформлению бровей и гигиеническому маникюру. У самой

Надежды Аркадьевны в этой сфере сорокалетний опыт работы, она щедро делится им со своими взрослыми студентками.

-Проект реализую в двух населённых пунктах, набрала две группы по четыре человека. Женщины хотят оставаться ухоженными и очаровательными в любом возрасте. В малых деревнях и сёлах нет специалистов, салонов красоты. Людям приходится выезжать куда-то, чтобы постричь волосы. Мои ученицы смогут сами постричь мужа, детей, внуков, знакомых. А самое главное - они научатся ухаживать за собой так, чтобы оставаться привлекательными на долгие годы, - рассказала Надежда Золотарёва.

На грантовые средства, выигранные на муниципальном конкурсе гражданских инициатив, Надежда Золотарёва приобрела самые необходимые расходные материалы и оборудование. В октябре подведут итоги проекта «Красивые люди». Две команды примут участие в состязаниях, также учреждён приз зрительских симпатий.