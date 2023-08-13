Пенсионерка Лина Гольцова подобрала на улице в Тюмени редкой породы кота. Фото: Татьяна Коркина

Пенсионерка Лина Гольцова в Тюмени подобрала на улице породистого кота, который стал ее близким другом. Питомец любит плавать и вдохновляет хозяйку на творчество. Десять лет назад пожилая женщина взяла с улицы котенка. А он оказался представителей редкого вида, который обожает воду.

— Он очень умный, мне все говорят, что это порода турецкий ван. Это единственная порода кошек, которая плавает и любит воду. Легенда не врет, он действительно очень любит плавать, — рассказала пенсионерка «Вслух.ру».

Женщина считает, что котик чувствует ее издалека, еще пока она поднимается по лестнице. Он всегда бежит ей на встречу и громко мяукает. Любовь к кошкам у Лины проснулась давно, но раньше она только коллекционировала фигурные статуэтки. Живой кот — одиннадцатый по счету в этом доме.

Первая кошка в коллекции родом из Египта. Она сделана из железного дерева и является символом этой страны. Однако себя женщина сравнивает с другой фигуркой — кошечкой, которая показывает язык, потому что считает себя человеком жизнерадостным. Да и по знаку зодиака она — лев.