В Тюменской области спрогнозировали заморозки до -2 градусов

Погода в Тюменской области приготовила неожиданный поворот. Фото: Виктория Гаврик

Погода в Тюменской области приготовила неожиданный поворот. Напомним, ранее прогнозировалось, что на следующей неделе в Тюменскую область вернется мощная 30-градусная жара. Как передает сервис «Вентускай.ком», в регионе действительно потеплеет, но всего до +25 градусов Цельсия.

Такая температура прогнозируется в Тюмени на четверг, 17 августа 2023 года, местами по области ожидается до +24 градусов. Однако в дальнейшем в Тюменской области продолжит холодать. Так, на 23 августа 2023 года, в Тюмени прогнозируется +19 градусов Цельсия, местами по области ожидается от +15 до +17 градусов.

К 25 августа 2023 года температура в Тюменской области поднимется, но незначительно – до +23 градусов Цельсия.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в воскресенье, 13 августа 2023 года, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер ночью северный, северо-западный 3-8 м/с, температура +3...+8, в приземном слое местами заморозки до -0...-2, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура +16...+21.