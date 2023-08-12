В Тобольске отметили День Тюменской области

День Тюменской области в Тобольске Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Основные праздничные события развернулись на площади у кремля. Там работали торговые ряды, интерактивные площадки и была выставка спецтехники, где каждый мог сделать памятные фото и даже залезть внутрь, чтобы почувствовать силу и мощь транспорта.

День Тюменской области в Тобольске Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Не менее активно и ярко было и у сцены. Перед тоболяками выступил приглашенный ансамбль русской песни из Санкт-Петербурга «Пташица». А недалеко от Гостиного двора проходил фестиваль «Дружба народов». Артисты исполняли национальные песни, танцы и покоряли сердца присутствующих своими нарядами.

День Тюменской области в Тобольске Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Авиакомпания Ютэйр подарила тоболякам показательные выступления. Парашютисты пролетали буквально над головами зрителей и виртуозно приземлялись на специальную площадку.

День Тюменской области в Тобольске Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Впервые в Тобольске состоялись и соревнования профмастерства «Пожарная тяга. Сибирский характер». Перед началом состязания помериться силой и проверить себя на прочность приглашали желающих тоболяков. Нужно было присесть с весом 120 кг. Рекорд побил ведущий. Он смог присесть целых 32 раза.

День Тюменской области в Тобольске Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

А вот у самих спасателей задача была сложнее. Нужно было идеально пройти «лесенку», перетащить тяжелые «рукава», несколько раз перевернуть настоящую машину и много чего еще. Важна была сплоченность, высокое мастерство и скорость. К тому же, соперники были из разных городов и даже Казахстана. В итоге первое и второе место заслуженно досталось спасателям из Тюменской области, а бронза – Казахстану.

День Тюменской области в Тобольске Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Присутствующие на празднике горожане корреспонденту «КП-Тюмень» признались, что больше всего им понравилось шоу парашютистов и смелость спасателей.

– Не припомню, чтобы в Тобольске подобное было. Мероприятие вышло за рамки привычных и это, как глоток свежего воздуха. Кажется, вместе со всеми участниками прожила эмоции вместе. Это был и страх за них, и восторг, и адреналин! День Тюменской области в Тобольске прошел на славу!, – сказала тоболячка Наталья Евдокимова.