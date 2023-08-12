В машине была школьница: стали известны подробности аварии на тюменской трассе, в которой погибли три человека

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали подробности жуткой аварии на подъезде к санаторию «Сибирь», унесшей жизни трех человек. Оказалось, что одной и погибших нет и 18-лет - это школьница, приехавшая погостить к бабушке в село Онохино.

- Установлено, что 16- летняя жительница Тюмени находилась в гостях у бабушки в селе Онохино. Минувшим вечером она отпросилась в гости к друзьям, и компания уехала отдыхать на одну из баз отдыха на Червишевском тракте. С утра, возвращаясь в Онохино, автомобиль с молодыми людьми попала в ДТП. За рулем, предположительно, находился 20-летний житель села, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Как уже упоминалось выше, всего в машине было трое человек - девушка и двое юношей. Все они погибли.