Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени перезахоронили останки Андрея Текутьева и его супруги Евдокии. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, церемония прошла на территории Спасской церкви. Тем самым горожане исполнили последнюю волю известного купца и мецената: похоронили его вместе с женой в северном приделе церкви.

Перед погребением супругов была совершена панихида, а около гробов выставили почетный караул.

Отдать дань уважения городскому голове пришли известные политики и общественные деятели.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В ходе церемонии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий обратил внимание собравшихся на то, что благодаря сохранению традиций возвращаются имена для подражания.

- Сегодня слова благодарности звучат в адрес Андрея Ивановича Текутьева, его супруги и, конечно, тех людей, которые стремятся подражать этому примеру и творить благо для Тюмени и для ближних наших. Божье благословение да пребудет с нашим городом, - сказал митрополит.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напоминаем, что в мае 2020 года при проведении реставрационных работ Спасской церкви были обнаружены останки. Позже эксперты Российской академии наук установили, что они принадлежат меценату и Почетному гражданину Тюмени Андрею Ивановичу Текутьеву.

После того как было получено заключение, губернатор Александр Моор подчеркнул, что нужно исполнить последнюю волю великого земляка.

- Я надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества. А тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо человеку, изменившему жизнь города навсегда, - произнес глава области.