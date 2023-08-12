Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 9:01

В Тюмени вручили удостоверения ветеранов боевых действий пятнадцати участникам СВО

Сразу 15 участников СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий в Тюмени
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени прошло вручение удостоверения ветеранов боевых действий пятнадцати участникам СВО. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Среди получивших заслуженные «корочки» - мобилизованные, контрактники и добровольцы, в том числе бойцы отрядов «Барс», «Ахмат» и «Тобол».

Церемония прошла в филиале тюменского фонда «Защитники Отечества», который начал работать с 1 июня 2023 года.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

- Тюменские бойцы с честью выполнили свой воинский долг. Наша задача - позаботиться о них дома, - произнесла руководитель филиала Динара Поштаренко.

После вручения удостоверений социальные координаторы сразу приступили к работе со своими подопечными. Они рассказали об основных направлениях работы организации, а также об общественных проектах, участие в которых могут принять ветераны и их семьи.