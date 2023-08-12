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НовостиОбщество12 августа 2023 5:46

Более 60% жителей Тюменской области систематически занимаются физкультурой и спортом

Более половины жителей Тюменской области ведут здоровый образ жизни
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 60% жителей Тюменской области систематически занимаются физкультурой и спортом. Такие данные привели в информационном центре регионального правительства в честь Дня физкультурника, который отмечается 12 августа.

Таким образом, наш регион неизменно сохраняет лидерские позиции в России по вовлеченности жителей в занятия физкультурой.

Кстати, только за 2022 год тюменские спортсмены завоевали более 1 500 медалей на всероссийских, международных и межрегиональных соревнованиях.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Чтобы создать комфортные условия для тренировок, в регионе развивают соответствующую инфраструктуру. Так, при благоустройстве общественных пространств обязательно предусматривают спортивные уголки, подчеркивает губернатор Тюменской области Александр Моор.