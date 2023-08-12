Более 20 тюменцев отправятся в Крым на фестиваль молодого искусства

Фото: Арт-кластер «Таврида»

Сразу 23 жителя Тюменской области отправятся на Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ», который состоится с 17 по 21 августа в бухте Кпсель города Судак.

Их ждут пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино и музыки, ярмарка «Арт-молодость», фестиваль «Наука как искусство» и традиционное арт-шествие (площадка для самовыражения молодых творцов).

Также для 3,5 тысяч художников, дизайнеров, музыкантов, актеров и хореографов выступят резиденты «Таврида. АРТ» и звезды российской сцены. Будут и специальные гости: Николай Расторгуев и группа «Любэ», Григорий Лепс и Олег Газманов. А главным событием фестиваля станет открытие выставочного пространства «АРТ-ЭКСПО».

Поедет на фестиваль молодого искусства и заместитель директора «Конторы пароходства» Марина Малюгина.

- На фестиваль поеду с командой, будем презентовать «Акселератор творческих проектов», надеемся получить 1,5 миллиона на его реализацию, - рассказала Марина Малюгина.

В 2022 году фестиваль принял на своих площадках 17 творческих тюменцев, по его итогам они привезли с собой новые идеи для будущих проектов, сообщает «Мой портал».