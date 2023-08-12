В тюменском центре «Родник» детей оздоравливают творческими занятиями

Фото: АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»

Тюменский областной реабилитационный центр «Родник» продолжает помогать нуждающимся детям. С 4 августа там находятся 38 семей - участники пилотного проекта по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. У многих из них проблемы с речью, а, значит, и с общением.

Ребят учат коммуникации не только атмосферой добра, заботы и понимания, но и занятиям по специальных методикам, например - занятия музыкой.

Как считает социальный педагог Галина Огорелкова, музыкальность не зависит от интеллекта. Она вовлекает ребят в игру на шумовых инструментах - трещотках, бубнах, маракасах, ложках и других.

Социальный педагог Елизавета Богомолова занимается с детьми логоритмикой. Методика основана на звукоподражании, так что ничего не нужно заучивать. Это дает возможность играть с ребенком в игры с речевым сопровождением прямо дома. Использовать можно любой материал: мячики, шишки, грецкие орехи.

А еще ребята соревнуются в творческих конкурсах. Например, сейчас «Родник» участвует в Межрегиональном фестивале организаций отдыха детей «Нас объединяет культура!». Это тоже способ научиться общаться со сверстниками и взрослыми, а также приобрести уверенность в своих силах и сделать еще один шаг к здоровью.