Студенты тюменского вуза разрабатывают умное приложение для знакомств

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Студенты Тюменского индустриального университета разрабатывают приложение для знакомств «Date», в основе которого лежит использование искусственного интеллекта. Как считают разработчики, это его главное преимущество и отличие от конкурентов.

Приложение само проводит автоматический поиск подходящих партнеров, анализируя предпочтения пользователя. Другими словами, оно составит генерацию портрета человека по информации из его профиля в соцсети и предоставит более точные рекомендации.

Поможет искусственный интеллект и в начале разговора, если пользователь не знает, что ответить на сообщение или с чего начать диалог. Встроенный чат-бот предложит варианты ответа на сообщение.

Однако есть нюанс. Как пояснила Анастасия, сервис подсказывает темы для диалога, но не предоставляет готовые ответы.

Что еще важно, приложением предусмотрена проверка на фейкфото за счет фотографий с паспорта.

По мнению автора, приложение сможет составить конкуренцию зарубежным аналогам, тем более что многие из них ушли с российского рынка. Запуск авторы запланировали через год, сообщает «Тюменская область сегодня».