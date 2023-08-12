Тюменские бизнесмены заявят о себе на рынке Стамбула Фото: Вера Зенина

Тюменские бизнесмены провели переговоры с представителями деловых кругов Турции - членами Ассоциации лесопромышленников. Они обсудили возможности поставки пиломатериалов в Турецкую Республику и класс пиломатериалов, который необходим турецким потребителям.

Также в центре внимания - логистика поставок. Стороны обсуждают различные варианты транспортировки готовой продукции и использование разного вида транспорта.

Кроме того, предприниматели посетили павильон Good Food Russia, где обсудили возможность участия в проекте тюменских производителей кондитерских изделий.

Отметим, что павильоны Good Food Russia - это площадки, где российские производители могут найти покупателей и заключить контракты, а потребитель, в свою очередь, получает возможность ознакомиться с большим ассортиментом продукции Made in Russia, сообщает «Вслух.ру».