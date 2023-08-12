В Тюменском районе растет численность добровольных пожарных

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Жители Тюменского района активно вступают в ряды добровольных пожарных. Сейчас кандидатов на службу готовят в села Онохино. На днях их познакомили с первичными средствами пожаротушения, а теперь мужчинам предстоит прохождение медицинского освидетельствования и профессиональное обучение.

В настоящее время в 17 муниципальных образованиях Тюменского района создано 73 добровольных пожарных дружины, из них 33 состоят в реестре МЧС, с остальными ведется работа по их регистрации (обучение, страхование и медосвидетельствование).

Отметим, что интерес к участию в добровольных пожарных дружинах повысился у тюменцев после майских возгораний. Тогда сотни людей стали волонтерами и помогли пожарным бороться с огнем, а затем многие из них приняли решение повысить квалификацию и стать официальными помощниками спасателей.