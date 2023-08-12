Ветеринар рассказала тюменцем, как сделать, чтобы собака не скучала одна дома Фото: Вера Зенина

Часто люди воспринимают своих собак как настоящих членов семьи, а некоторые даже сравнивают питомцев с людьми, подчеркивая, что им нужно уделять никак не меньше внимания, чем человеческому детенышу. Если этого не происходит - животное начинает чувствовать себя одинокой.

Замечали, уходите на работу, а ваш четвероногий друг бежит следом, хватает зубами за одежду и тянет обратно в квартиру, дом или двор? Может начать скулить или выть, погрызть мебель, разбросать вещи. Как этого избежать?

- Большинство собак очень активны, и их энергии необходим выход. Чаще гуляйте с питомцем, тогда он будет спокойнее и менее уязвимым, обязательно играйте с ним. Собака должна знать, что вернувшись с работы вы уделите ей время. Это тоже поможет легче переживать разлуку с хозяином. Когда уходите или возвращаетесь - не суетитесь. В такие моменты питомец проявляет особое беспокойство: он бросается к вам, пытается облизать, повизгивает, подпрыгивает. И конечно, вас это волнует, вам хочется подбодрить его, потискать и погладить, однако делать этого как раз не следует. Ваше внимание и ласка лишь будут стимулировать собачью возбужденность. Такое поведение закрепится в моменты ваших встреч и расставаний,- пояснила ветеринар Лина Нестерова.

По словам специалиста, при уходе из дома лучше не делать одни и теже действия. Например, вы одеваетесь, берете сумку и ключи, а собака уже запомнила алгоритм, и теперь все это ассоциируется у нее с расставанием.

Действуйте по-разному, чтобы у вашего песика не было стресса, и он не скучал так сильно, пока вы на работе, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».