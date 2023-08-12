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НовостиОбщество12 августа 2023 6:23

Ветеринар рассказала тюменцем, как сделать, чтобы собака не скучала одна дома

Тюменцы узнали, как сделать, чтобы собака не скучала одна дома
Марина Прохорова
Ветеринар рассказала тюменцем, как сделать, чтобы собака не скучала одна дома

Ветеринар рассказала тюменцем, как сделать, чтобы собака не скучала одна дома

Фото: Вера Зенина

Часто люди воспринимают своих собак как настоящих членов семьи, а некоторые даже сравнивают питомцев с людьми, подчеркивая, что им нужно уделять никак не меньше внимания, чем человеческому детенышу. Если этого не происходит - животное начинает чувствовать себя одинокой.

Замечали, уходите на работу, а ваш четвероногий друг бежит следом, хватает зубами за одежду и тянет обратно в квартиру, дом или двор? Может начать скулить или выть, погрызть мебель, разбросать вещи. Как этого избежать?

- Большинство собак очень активны, и их энергии необходим выход. Чаще гуляйте с питомцем, тогда он будет спокойнее и менее уязвимым, обязательно играйте с ним. Собака должна знать, что вернувшись с работы вы уделите ей время. Это тоже поможет легче переживать разлуку с хозяином. Когда уходите или возвращаетесь - не суетитесь. В такие моменты питомец проявляет особое беспокойство: он бросается к вам, пытается облизать, повизгивает, подпрыгивает. И конечно, вас это волнует, вам хочется подбодрить его, потискать и погладить, однако делать этого как раз не следует. Ваше внимание и ласка лишь будут стимулировать собачью возбужденность. Такое поведение закрепится в моменты ваших встреч и расставаний,- пояснила ветеринар Лина Нестерова.

По словам специалиста, при уходе из дома лучше не делать одни и теже действия. Например, вы одеваетесь, берете сумку и ключи, а собака уже запомнила алгоритм, и теперь все это ассоциируется у нее с расставанием.

Действуйте по-разному, чтобы у вашего песика не было стресса, и он не скучал так сильно, пока вы на работе, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».