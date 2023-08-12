Голышмановские педагоги-туристы установили памятный камень атаману Ермаку

Фото: Голышманово сегодня

Вот уже больше десяти лет педагоги-туристы Голышмановской школы №1 сплавляются летом по реке Вагай и исследуют родной край. На днях ветераны педтруда вновь добрались до устья реки, где есть холм Ермака - предполагаемое место захоронения легендарного покорителя Сибири, погибшего в августе 1585 года.

В этот раз учителя установили на холме памятный камень, предварительно получив разрешение от атамана Вагайского хуторского казачьего общества.

- Там есть уже каменная глыба «Атаману Ермаку - основателю Сибири». Ее еще в 80-е годы установили киевские исследователи - туристы. В 90-е годы на этом месте воздвигли Поклонный крест участники экспедиции по воде - будущие моряки и речники. Неподалеку стоит памятный знак, который поставили вагайские казаки. В 2012 году Союз казаков России установил мраморный камень «Первому Атаману Сибири Ермаку Тимофеевичу и его товарищам от благодарных потомков». Позже выстроили часовню. А сейчас на том холме появился памятный камень от голышмановцев, - рассказал ветеран педтруда Голышмановской школы №1 Леонид Гусельников.

За 13 лет голышмановские педагоги-туристы прошли по реке Вагай больше пятиста километров. Сначала на плотах, а затем на лодках, сообщает «Мегатюмень».