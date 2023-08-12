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НовостиОбщество12 августа 2023 4:36

Утиный пруд в Тюмени отчистят при помощи пресноводного планктона

Пресноводный планктон отчистит тюменский Утиный пруд
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В тюменский Утиный пруд выпустили партию пресноводного планктона, который поможет отчистить его водорослей. В данном случае речь идет об остракодах - мелких ракообразных, которые питаются любой органикой.

Кстати, перед выпуском в новую среду обитания планктон выращивали три месяца.

Когда наступит период цветения воды, остракоды помогут бороться с нехваткой в озере кислорода и очистят водоем. Такой метод распространен не широко, но автор проекта уверен в его успехе.

- Акцент делаем на биологическую очистку водоема. Насколько я знаю, в УрФО этим никто не занимается, - сказал президент Фонда поддержки населения и развития инфраструктуры им. Логачева Алексей Логачев.

Первый результат уже заметен. Например, вода стала прозрачнее и меньше цветёт, а для рыбы увеличилось кормовое разнообразие, сообщает «Вслух.ру».