Тюменские врачи спасли трехмесячного ребенка с тяжелой формой менингита

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Почти месяц врачи тюменской Областной инфекционной клинической больницы боролись за жизнь маленького пациента с менингитом в тяжелой форме.

Трехмесячный малыш заболел неожиданно и остро: повышение температуры тела до 39,9 градусов, сухой кашель. Испугавшись, мама обратилась к медикам, а те приняли решение доставить его бортом санавиации в областной центр.

При поступлении тяжелое состояние сохранялось. Ребенка перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

- С первых минут поступления ребенку проводилась интенсивная терапия, были оперативно организованы дополнительные обследования, - рассказывает Светлана Аксиева, заведующая структурным подразделением ОИКБ. - Тактика лечения определялась в соответствии с результатами обследований и выставленным диагнозом - менингококковый менингит тяжелой степени тяжести.

Лечение, проводимое буквально по часам, совмещалось с кормлением, контролем состояния малыша и, на радость всех, дало результат.

Когда температура нормализовалась, и ребенок стал проявлять активность, его перевели в инфекционное отделение, а затем и вовсе выписали. Сейчас он наблюдаться амбулаторно по месту жительства.