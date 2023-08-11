В Тюмени родители ополчились на глэмпинг «Морелеса», где якобы собираются неоязычники

Фото: Тюменский родительский комитет.

В Тюмени родители ополчились на глэмпинг «Морелеса», который расположен в окрестностях города. Недовольство родителей вызвано тем, что на территории базы отдыха «где одинаково хорошо и взрослым, и детям», судя по всему, располагаются особые места, которые можно расценить как культовые или ритуальные, наподобие языческих капищ. Там установлены идол, ритуальные столбы, шесты и прочие атрибуты языческих культов, заявляют тюменцы.

- Вроде бы все хорошо: природа, тишина, учтивый персонал, более-менее чисто, но не покидало ощущение какой-то тревожности. Да и озеро здесь какое-то илистое, вязкое, на дне коряги. В конце все стало ясно. Глэмпинг - это прикрытие для базы неоязычников, которые регулярно проводят здесь свои сборы, мероприятия, осуществляют ритуальные, культовые действия с участием жрецов и т.п. Вроде бы это не скрывается – там, на месте даже есть таблички, где все это прописано. Но (NB!) заранее никто об этом на их сайте не предупреждает. Сравните их рекламный сайт и группу Вконтакте для внутреннего пользования. А ведь это одно и то же место! На территории как минимум 3 действующих капища. Причем одно из них ("шалашик" с ямкой и шестом у дальнего въезда, где трансформатор) нигде, даже Вконтакте не засвечено. В общем, ощущения не обманули, - говорится в открытом письме одного из тюменских родителей, опубликованного на сайте ТРК.

Фото: Тюменский родительский комитет.

Житель областного центра считает, что популярный глэмпинг сознательно «вводит в заблуждение потенциальных клиентов, замалчивая существенную информацию, то ли для того, чтоб не спугнуть клиента», то ли заманивая в свою «субкультуру», указано в документе.

Ранее мы рассказывали о том, что тюменский родком требовал у губернатора Александра Моора отменить концерт «губастой рэперши» Инстасамки. Родители отмечали в открытом письме, что не хотят, чтобы их детей развращали и навязывали им неправильные ценности.