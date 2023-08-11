В Тюмени с 1 сентября изменится схема движения автобуса №96. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 1 сентября изменится схема движения автобуса, следующего по маршруту №96 «З-д медоборудования – ЖК «Москва»».

Осенью схема движения общественного транспорта будет включать в себя промежуточные остановки: «ул. Волгоградская», «ул. Парковая», «ул. Большевиков», «ул. Мира», «Универмаг» в обратном направлении.

Фото: администрация Тюмени.

Расписание общественного транспорта тюменцы могут узнать в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.