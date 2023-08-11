В Тюменской области интерес к фото в стиле Барби продержался всего неделю

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После выхода популярного фильма тюменцы побили все рекорды по обработке фотографий в стиле Барби на основе нейросетей с помощью сайта Bairbie.me. Эксперты отмечают, что запуск сервиса оказался даже успешнее выхода новой версии фоторедактора Lensa, взрывной интерес к которой наблюдался в России осенью 2022 года. Тренд на аватарки в стиле Барби оказался таким же стремительным, как и скоротечным.

Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, только через неделю выхода одноименного фильма в мировой прокат. По сравнению с первым днем работы портала количество заходов в эту дату выросло в 724 раза. Однако уже 30 июля посещаемость Bairbie.me упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю на 92%, выяснил МегаФон.

Рейтинг регионов России по активности барби-мании возглавила Москва. В Топ-5 попали Санкт-Петербург, Башкирия и Самарская область. Не отставали от большинства и тюменцы. Лидером по переходам на сайт Bairbie.me стала Югра, набрав 44% трафика, на втором месте – Тюменская область, здесь жители набрали 38%.

Среди пользователей активнее всего в Барби или Кена свои фотографии превращали тюменцы от 25 до 35 лет, доля собранного ими трафика составила 58%. Менее барби-мании оказались подвержены молодые люди, зумеры, это абоненты, родившиеся в конце 90-х годов. Всего 17% трафика собрали пользователи от 35 до 45 лет. Ожидаемо женщины демонстрировали больший интерес к перевоплощению в Барби, они потратили трафика в 2,6 раза больше, чем мужчины.

В то же время фоторедактор Lensa при старте набрал наибольшую популярность на девятый день после обновления приложения. При этом в пиковую популярность Lensa уступила Bairbie.me. Таким образом, нейросеть, превращающая в Барби, собрала в два раза больше пользователей, чем ее прямой конкурент в области искусственного интеллекта.