В Тюмени с 1 сентября запретят продажу лекарств без рецепта

В Тюмени скоро нельзя будет купить лекарства без рецепта. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени с 1 сентября 2023 года запретят продажу лекарств без рецепта. Соответствующее постановление было принято правительством РФ. В документации прописано, что сведения о рецептах фармацевтам придется вносить в специальную систему Мониторинга движение лекарственных препаратов.

Уже осенью без рецепта тюменцам не продадут некоторые обезболивающие, препараты от диабета, для понижения давления и ингаляторы для астматиков, а также лекарства от заболеваний легких и щитовидной железы.

Также в тюменских аптеках невозможно будет купить виагру и оральную контрацепцию.

Ранее мы рассказывали о том, что в России приняли закон, который регулирует сферу такси. После этого, уверены сотрудники, тарифы на такси в Тюмени взлетят до 500 рублей.