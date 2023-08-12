В Тюмени 12 августа 2023 года будет солнечно, но ветрено

Погода в Тюмени на 12 августа Фото: Вера Зенина

В субботу, 12 августа, тюменцев ожидает ясный, но ветренный день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, и лишь к обеду его закроют набежавшие облака, но продлится это недолго – через пару часов вновь прояснится.

Днем столбики термометров покажут +17 градусов, к вечеру температура опустится до +11, а ночью похолодает до +9 градусов.

В течение суток будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 6 – 11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по области можно ниже.