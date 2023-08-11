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НовостиПроисшествия11 августа 2023 11:49

В Тюмени группа молодых парней убила 26-летнего мужчину в квартире в доме на улице Щорса

В тюменской многоэтажке на улице Щорса развернулась кровавая бойня
Серафима Краснова
Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тюмени группа молодых парней убила 26-летнего мужчину. Кровавая бойня произошла в квартире на улице Щорса. Между тремя молодыми людьми и потерпевшим произошел конфликт из-за малозначительного повода. От полученных в драке травм тюменец скончался через 12 дней в реанимации.

– В ночь на 4 ноября 2022 года в ходе ссоры трое фигурантов нанесли своему общему знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу. Мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение города Тюмени. Несмотря на усилия врачей, через 12 дней он скончался, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.