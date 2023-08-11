По приглашению президента РФ застройщик из Тюмени выступил на совещании в Кремле

Фото: пресс-служба Кремля.

В Кремле прошло совещание на тему развития строительной отрасли в стране. В рамках встречи президент РФ Владимир Путин обсудил с участниками итоги за первое полугодие и перспективы, рассмотрел текущие проекты и выслушал предложения по улучшению работы в данной сфере.

В качестве экспертов были приглашены заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин, а также руководители ГК «Страна Девелопмент» и ООО «Донстрой».

Первым делом Владимир Путин сообщил о хороших показателях в жилищном строительстве: «Объем строительных работ за два года вырос почти на 15% и продолжает расти в 2023-м. Предварительно он составил 9,2% – это к базе того, что уже сложилось».

Участники встречи поделились опытом в реализации проектов, в частности Александр Гайдуков, руководитель «Страны Девелопмент», рассказал о том, как тюменская компания «выросла» до 5 млн кв. метров жилья благодаря программе комплексного развития территорий и инфраструктурным облигациям.

По словам Гайдукова, в 2021 году Тюменская область стала пилотной по запуску проекта с применением механизма инфраструктурных облигаций. Так, в районе Плеханово на территории в 51 га был построен новый жилой комплекс, который был сдан в эксплуатацию уже в конце 2022-го.

Кроме того, он отметил успешную работу застройщика по КРТ, за счет которой в течение пяти лет были расселены около 500 семей в разных городах нашего региона: «Поначалу многие настороженно относились к КРТ, не понимая его сути. Теперь, переезжая в более комфортные условия, возвращаются с благодарностью».

По данным администрации города на сегодня в Тюмени заключено 14 договоров по КРТ. Всего застройщики расселили свыше 200 жильцов из 140 квартир.

Подводя итоги встречи, Владимир Путин еще раз упомянул о важности общения с представителями отрасли напрямую и поздравил всех с предстоящим профессиональным праздником – Днем строителя.