В тюменском селе ввели карантин из-за бешенства, выявленного у дикой лисы

Фото: Управление ветеринарии Тюменской области.

На территории села Омутинское Тюменской области объявлен карантин по бешенству, которое выявили у дикой лисы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Тюменской области.

– В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы, по результатам проведения лабораторных исследований в ГАУ ТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории с. Омутинское Омутинского района с 11.08.2023, – сообщает пресс-служба управления.

Власти не уточнили сроки окончания карантина. Жителям города порекомендовали привить себя и домашних животных от бешенства. Труп дикой лисы нашли в августе 2023 года.

Бешенство – острое инфекционное заболевание, которое смертельно опасно для людей и животных. Его вирус проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного мозга, вызывает приступы болезненных судорог, боязнь света, звука, повышенное слюноотделение, параличи и в конечном счете смерть от остановки дыхания и сердцебиения.