Тюмень до 2026 года не станет городом-миллионником. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени власти раскрыли информацию о том, когда областной центр станет городом-миллионником. Согласно опубликованным данным администрацией, в ближайшие 3 года стремительное увеличение численности населения в Тюмени не произойдет.

« С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2024 году – 868,5 тысячи человек, в 2025 году – 880,9 тысячи человек, в 2026 году – 893,7 тысячи человек, – указано в опубл икованной документации.

По итогам предыдущего года численность населения в Тюмени составила 854,5 тысячи человек. За год количество жителей в областном центре увеличилось почти на 30 тысяч.

Коэффициент рождаемости снизился за 2022 год на 1,2%. В ближайшие три года он еще упадет на 0,7%, считают в мэрии. Естественный прирост населения составит 2,8 тысячи человек в 2024 году, 2,9 тысяч – в 2025 году, 2,6 тысячи – в 2026 году.

Население областного центра, согласно прогнозу властей, будет увеличиваться за счет миграционного притока: 8 950 человек переедет в Тюмень в 2024 году, 9 931 человек – в 2025 году, 10 316 человек – в 2026 году.