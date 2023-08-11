«Скандиа» начала строительство нового проекта в «Тюменской слободе»

Фото: ООО «СЗ «Скандиа. Слобода».

В «Тюменской слободе» стартовало строительство нового проекта застройщика «Скандиа» – «Скандиа. В Слободе». Квартал возводится в уже развитом районе, окруженном всей необходимой инфраструктурой: поликлиника, школы, детские сады, почтовые отделения, магазины, торговые центры, парк и скверы – все находится в шаговой доступности от будущих домов. Еще один значимый плюс – удобная транспортная развязка.

– Наш новый комплекс состоит из двух очередей. Для этого квартала мы не только использовали наш опыт и то, что ценят жители наших жилых комплексов, но и добавили новых, свежих идей, – рассказал руководитель компании «Скандиа» Николай Никифоров.

Квартал «Скандиа. В Слободе» будет состоять из двух зеркально расположенных домов, это пять секций переменной этажности. Доминантами проекта станут две 24-этажные секции.

В благоустройстве двора реализуется концепция парка, а для отдыха внутри двора предусмотрены скамейки, гамаки. Также будут построены спортивная и детская площадки.

Фото: ООО «СЗ «Скандиа. Слобода».

Все квартиры на первом этаже имеют террасу с отдельным входом, где можно разбить сад, устроить пикник, почитать, заняться йогой или просто отдохнуть. В секции на 24 этажа вход в такие квартиры предусмотрен через подъезды. Высота потолков – 2,75 на типовом этаже, 3,65 – на первом, 3 метра – на последнем.

В квартале «Скандиа. В Слободе» квартиры площадью от 23 до 106 квадратных метров. Все планировочные решения предполагают наличие кухни-гостиной. В каждой квартире предусмотрена шумоизоляция в полу и стенах, разводка сетей выполнена под стяжкой пола – за счет этого уровень бытового шума будет значительно меньше.

Вместе с этим в каждой квартире большая площадь остекления, есть квартиры с французским балконом и местом под кондиционер.

Отдел продаж «Скандиа. В Слободе»: ул. Василия Малкова, 21, корп. 1, стр. 1.

Телефон отдела продаж: +7 (3452) 69-76-77.

Сайт проекта: https://scandia.life/

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ООО «СЗ «Скандиа. Слобода»

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