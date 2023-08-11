На оживленных перекрестках в Тюмени 11 августа отключились четыре светофора

Предварительное время отключения: 1,5 -2 часа.

В Тюмени отключены несколько светофоров на перекрестках с оживленным движением. Так, в ГИБДД Тюменской области сообщили, что в пятницу, 11 августа, в городе не работают светофоры на следующих перекрестках: Республики – Челюскинцев, Хохрякова – Челюскинцев и Советская – Челюскинцев.

Предварительное время отключения – 1,5 – 2 часа, рассказали инспекторы ДПС. Причиной стала аварийная ситуация – отключение электроснабжения.

Ранее «КП» рассказывала о том, что в Тюмени сузят дорогу на время капремонта теплосети с 11 по 25 августа. Специалисты перекроют дороги на Льва Толстого и Ямской.