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НовостиОбщество11 августа 2023 8:09

Из-за особого режима самолет из Внуково не может вылететь в Тюмень

Самолет из Москвы ожидают в 15.50 по местному времени
Серафима Краснова
Самолет из Москвы ожидают в 15:50 по местному времени.

Самолет из Москвы ожидают в 15:50 по местному времени.

Фото: Татьяна Коркина

Вылет самолета авиакомпании «ЮТэйр» задерживается на один час. В аэропорту Внуково объявлен план «Ковер» и запрещены полеты над аэродромом. Сейчас тюменцы ожидают вылета домой.

– Аэропорт Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов, часть самолетов перенаправлены в другие аэропорты, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным электронного табло Рощино, самолет из Москвы ожидают в 15.50 по местному времени.

Напомним, план «Ковер» объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы страны. В этой ситуации в городе закрывает воздушное пространство на всех высотах.

Ранее мы писали о том, что самолет рейса Тюмень – Бишкек врезался в осветительную мачту в аэропорту Рощино. На борту в момент происшествия находились более 130 человек.